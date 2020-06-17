Çorum'da ağaçtan düşen kişi öldü
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Çorum'da ağaçtan düşen kişi öldü

Çorum'da dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.

Çorum'da ağaçtan düşen kişi öldü
17.06.2020 14:49 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:12

Çorum'da dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.

Bahçelievler Mahallesi Sülüklü Bağları mevkisinde dut toplamak için ağaca çıkan Ercan Çalar (51), bastığı dalın kırılması nedeniyle yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.

Ağır yaralanan Çalar, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki çocuk babası Çalar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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