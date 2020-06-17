Çorum'da ağaçtan düşen kişi öldü
Çorum'da dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
17.06.2020 14:49 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:12
Çorum'da dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
Bahçelievler Mahallesi Sülüklü Bağları mevkisinde dut toplamak için ağaca çıkan Ercan Çalar (51), bastığı dalın kırılması nedeniyle yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.
Ağır yaralanan Çalar, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İki çocuk babası Çalar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA