Çorum'da "Afrine Destek-Kızıl Elma" Yürüyüşü

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanlığı tarafından Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak amacıyla "Afrine Destek-Kızıl Elma" yürüyüşü düzenlendi.

Kamu Sen ve Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) organizesinde düzenlenen yürüyüş Hürriyet Meydanı'ndan başladı. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yapan vatandaşlar çeşitli sloganlar atarak tekbir getirdi. Atatürk Anıtı'nda sona eren yürüyüşte saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından MHP İl Başkanı Mehmet Akif Aras bir konuşma yaptı.

Türkiye'nin ağırlaşan bir beka mücadelesi verdiğini dile getiren MHP İl Başkanı Mehmet Akif Aras, terörizmin soğuk nefesini ensemizde soluduğunu söyledi. "Ne tarafa bakılsa, hıyanet kokuyor, ihanet yanı başımıza sokuldu" diyen Aras, dün FETÖ'nün sırtını sıvazlayanların, bugün güney sınırımızda PKK'nın, YPG'nin, PYD'nin sırtını sıvazladığını, teröristlerle ülkemizi ablukaya almaya çalıştığını vurguladı. Milletin, yazılan senaryoların farkında olduğunu dile getiren Aras, "Milletimiz dost görünümlü düşmanları, Müslüman kisveli müşrikleri iyi biliyor. Terörizmin sofrasına hizmetkarlık yapan hainleri iyi tanıyor.15 Temmuz'da tankın önüne duran milli vicdan dimdik duruyor. Mermilerin üzerine yürüyen milli ruh bugün de ayağa kalkıyor. Artık söz bitmiş, devletimiz harekete geçmiştir. Türk milleti varlığına, birliğine ve bekasına göz diken odaklarla tarihi bir hesaplaşma sürecine girmiştir. Şimdi Türk Ordusu sınır ötesi operasyonlar yapıyor. 12 gündür terörü defetmek için vatan evlatları gövdesini ortaya koyuyor. Türkiye ihanet yuvalarını 12'den vuruyor. Amerika teröre arka çıkıyor. PKK'yı, PYD'yi, YPG'yi kolluyor. Ülkemizin güvenliği için Zeytin Dalı Operasyonu devam ediyor. Kahraman Türk Askeri demir yumruğunu hainlerin tepesine indiriyor" dedi.

Hilalin pırıl pırıl parlarken hıyanetin kaçacak delik aradığını anlatan Aras, "Mehmetlerimiz karadan ve havadan inanmış bir mücadeleyle düşmana vuruyor. Sesi düşmandan geliyor, işbirlikçiden çıkıyor. Burseya Dağı'nda al bayrağımızın dalgalanıyor. Bir düşmanlar hopluyor, bir de içerdeki hazımsızlar gocunuyor. 915'ci tepeye şanlı bayrağımız dikiliyor. Sözde aydınlar, siyaset artıkları yerinden zıplıyor. 'Zeytin Dalı Harekatı' kirli emelleri, kararmış yüzleri deşifre ediyor. Milli yüzler pırıl pırıl parlıyor. Gayr-ı milli yüzler kapkara kesiliyor. Milletimiz kenetleniyor, milli cephe imanla birleşiyor. Pensilvanya havarileri ufalanıyor. Kandil'in süvarileri dağılıyor. Ezan dinmez, bayrak inmez, şehit ölmez, diyenler yükseliyor. Ezandan rahatsız olanlar, bayraktan huylananlar yerle yeksan oluyor. Türkiye tarih yazıyor" diye konuştu.

Türk milletinin 7'den70'e, Doğu'dan Batı'ya, Kuzey'den Güney'e milli bir uyanışla kenetlendiğini kaydeden Aras, "Sıra Menbiç'e geliyor, sıra Fırat'ın doğusuna geliyor. Ordumuz sınırlarımızı korurken, milletimiz kahramanlarına sahip çıkıyor. Kimi dua ediyor, kimi askerlerimize sarma sarıyor, sabaha kadar evladının eşinin yolunu gözlüyor. Tankın üzerinde nereye diye sorulan soruya 'Kızıl Elma'ya diyen askerlerimiz, arkalarında bıraktıklarına 'Beklemesinler' diyor, dünyayı şaşkına çevirip destan yazıyor. 'Beklemesinler' diyecek kadar canını bu vatana feda edebilen kahramanlarımız oldukça bu millet yenilmez. Bu bayrak inmez, bu ezan dinmez. Türk Milleti yenilmez, hainler sevinmez" şeklinde konuştu.

Program Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından sona erdi.

Yürüyüşe AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, MHP Merkez İlçe Başkanı Ertuğrul Onan'da katıldı. - ÇORUM