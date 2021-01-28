Çorum'da acil çağrı numaraları "112 Acil Çağrı Merkezi" ile tek çatı altında birleştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çorum'da acil çağrı numaraları "112 Acil Çağrı Merkezi" ile tek çatı altında birleştirildi

28.01.2021 11:35 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:38
Çorum'da acil çağrı numaraları

Çorum'da vatandaşların acil durumlarda başvurabileceği "156 Jandarma, 177 Orman, 122 AFAD, 110 İtfaiye" gibi acil yardım hatlarının tek merkezden kontrol edilmesi amacıyla 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü kuruldu.

Çorum'da vatandaşların acil durumlarda başvurabileceği "156 Jandarma, 177 Orman, 122 AFAD, 110 İtfaiye" gibi acil yardım hatlarının tek merkezden kontrol edilmesi amacıyla 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü kuruldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı Acil Çağrı Hizmetleri Daire Başkanı Tarık Bahadır, İzleme Değerlendirme Daire Başkanı Şamil Kurgun ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek Çorum Sağlık Hizmetleri Başkanı Arif Pilgir ve 112 Başhekimi Mustafa Özcan'dan bilgi aldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Çiftçi, numaraların birleşmesiyle vatandaşların acil yardım hizmetine daha kısa sürede ulaşabileceğini belirtti.

Acil yardım numaralarının, muhtelif ve çok sayıda olmasının vatandaşın hizmete ulaşımda güçlük çekmesine neden olduğunu aktaran Çiftçi, "Bu nedenle tüm acil çağrıları tek numarada karşılamak, sevk ve koordinasyonu sağlamak üzere bakanlığımız koordinesi ile valiliğimiz bünyesinde 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü kurulmuştur." ifadesini kullandı.

Merkezde sağlık, jandarma, itfaiye, orman ve AFAD birimlerinin çağrılarının 112 numarası altında karşılanmaya başladığını, emniyet çağrılarının da kısa zamanda sisteme entegre edileceğini bildiren Çiftçi, şunları kaydetti:

"Ayrıca yazılım sistemindeki İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça dil desteği ile yabancı uyruklu kişilere acil yardım desteği verilebilmektedir. Bununla birlikte telefonla görüşme imkanı olmayan ancak acil yardıma ihtiyacı olan kişiler, kısa mesajla da acil çağrı merkeziyle iletişim kurabilecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Yaşar Güler Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Sezen Aksu Serdar Ortaç Neslihan Atagül İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Türk Ankara Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çorum'da acil çağrı numaraları "112 Acil Çağrı Merkezi" ile tek çatı altında birleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 11:39:13. #1.16#
title