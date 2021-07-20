KURBAN KESERKEN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN YARALANANLAR, HASTANELİK OLDU
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KURBAN KESERKEN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN YARALANANLAR, HASTANELİK OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇORUM'da kurban keserken çeşitli yerlerinden yaralananlar, hastanelerin acil servislerinde tedavi altına alındı.

ÇORUM'da kurban keserken çeşitli yerlerinden yaralananlar, hastanelerin acil servislerinde tedavi altına alındı. Çorum'da bayram namazı sonrası kurban kesim yerlerinde kurbanlarını kesenler, her bayramda olduğu gibi bu bayramda kendilerini yaraladı. El ve bacakları ile vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbeleri ile kanlar içerisinde Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

KURBAN KESERKEN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN YARALANANLAR, HASTANELİK OLDU
KURBAN KESERKEN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN YARALANANLAR, HASTANELİK OLDU
KURBAN KESERKEN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN YARALANANLAR, HASTANELİK OLDU
KURBAN KESERKEN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN YARALANANLAR, HASTANELİK OLDU
KURBAN KESERKEN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN YARALANANLAR, HASTANELİK OLDU
KURBAN KESERKEN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN YARALANANLAR, HASTANELİK OLDU
KURBAN KESERKEN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN YARALANANLAR, HASTANELİK OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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