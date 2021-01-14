Çorum'da 96 yatak kapasiteli modern huzurevi kullanıma hazır
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Çorum'da 96 yatak kapasiteli modern huzurevi kullanıma hazır

14.01.2021 16:43 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:46
Çorum'da 96 yatak kapasiteli modern huzurevi kullanıma hazır

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, yaşlılara daha iyi şartlarda hizmet vermek amacıyla inşa edilen Çorum Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezinin kullanıma hazır hale geldiğini bildirdi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, yaşlılara daha iyi şartlarda hizmet vermek amacıyla inşa edilen Çorum Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezinin kullanıma hazır hale geldiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre Vali Çiftçi, Gülabibey Mahallesi'ne inşa edilen yeni huzurevi binasını inceledi.

Açıklamada ifadelerine yer everilen Çiftçi, 1967 yılından bu yana hizmet veren Vali Atıl Üzelgün Huzurevi sakinlerinin kısa sürede Çorum Huzurevi'ne taşınacaklarını belirtti.

1967 yılında inşa edilen 66 kapasiteli, 3 ve 4 kişilik odalarda hizmet veren Atıl Üzelgün Huzurevi'nde yaşlıların sosyal ve sportif faaliyette bulunamadığına dikkati çeken Çiftçi, "Yeni, modern ve tüm imkanlarıyla yaşlılarımıza daha iyi bir hizmet sunulabilecek bir bina olan Çorum Huzurevinde daha yüksek standartlarda sosyal, kültürel ve barınma sunulacak, ayrıca büyüklerimizin daha huzurlu ve mutlu olmaları sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

İhtiyaç nedeniyle yeni huzurevi inşa edildiğinin altını çizen Çiftçi, şunları kaydetti:

"Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde tek ve çift kişilik odalarda daha rahat edebilmeleri, sosyal faaliyetlere katılmaları, boş zamanlarını daha verimli değerlendirebilmeleri ve daha ferah ortamda vakit geçirmelerini sağlamak için Atıl Üzelgün Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi her odada TV, buzdolabı ve yaşamsal standardı yüksek 48 tek kişilik, 24 çift kişilik oda ile toplam 96 kapasitelidir. Yapımı 2020 yılında tamamlanan ve yaşlılarımıza özel bir proje olarak hazırlanan yeni huzurevinde yaşlılarımıza günümüz şartlarına uygun hizmet sunulacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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