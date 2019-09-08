Çorum'da 90 bin 890 öğrenci ders başı yapacak

08.09.2019 13:56

Çorum'da yarın ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte 90 bin 893 öğrenci ders başı yapacak.



Türkiye geneli ile birlikte Çorum'da yaz tatilinin ardından öğrenciler yeni eğitim-öğretim yılına yarın merhaba diyecek. İl genelinde bulunan 452 eğitim kurumunda 90 bin 890 öğrenci eğitim-öğretime yeni eğitim-öğretim yılına başlayacak.



İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek. 1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona ererken 3 Şubat 2020 tarihinde eğitim-öğretim yeniden başlayacak. İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek. 13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak. - ÇORUM

Kaynak: İHA