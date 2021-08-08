Çorum'da ormanlar 9 kulede gözetleniyor
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Çorum'da ormanlar 9 kulede gözetleniyor

Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Haberler | Güncel

ÇORUM Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, olası yangınlara karşı yaya devriyeleri atıyor, 9 bölgede kulelerde de ormanlık alanları gözetliyor.

ÇORUM Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, olası yangınlara karşı yaya devriyeleri atıyor, 9 bölgede kulelerde de ormanlık alanları gözetliyor.

Çorum Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, olası yangınlara karşı, ormanları 24 saat koruyup, gözetliyor. Kentte yaya devriyeleri de atan ekiplerce, 9 bölgedeki kulelerde, yangınlara karşı, ormanlık alanlarda nöbet tutuluyor. İhbar alan ekipler, yangın bölgesine sevk ediliyor. Çorum Orman işletme Müdürlüğü'nün Orman Denetleme Kulesi'nde görevli personel, dürbünlerle yakınlardaki köyleri ve ormanları izliyor, yangınlara karşı haberleşmeyi sağlıyor.

'15 DAKİKADA ULAŞIYORUZ'

Çorum Orman İşletme Müdürü Ömer Birkan Kayaalp, ormanların 7 gün 24 saat korunduğunu belirterek "Olası bir yangın durumunda kulelerimizden, doğduran ekiplerimize bilgi iletilerek, yangın mahalline intikal ediyoruz. Yangınla göğüs göğüse mücadele ediliyor. 7 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 dozer, 25 orman yangını ilk müdahale aracıyla birlikte 39 teknik personel ve 123 orman yangın işçisiyle orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Orman yangınlarına ortalama 15 dakikalık sürede ulaşıyoruz ve ilk müdahaleyle birlikte gerekli söndürme işlemlerini yapıyoruz. Ayrıca şu an yangınların devam ettiği bölgelerde de ekiplerimiz görev başında. 2 arazöz ve 1 su ikmal aracımız, şu an yoğun şekilde orman yangınlarıyla mücadele gereken bölgelerde cansiparane bir şekilde çalışıyor" dedi.


Çorum'da ormanlar 9 kulede gözetleniyor
Çorum'da ormanlar 9 kulede gözetleniyor
Çorum'da ormanlar 9 kulede gözetleniyor
Çorum'da ormanlar 9 kulede gözetleniyor
Çorum'da ormanlar 9 kulede gözetleniyor
Çorum'da ormanlar 9 kulede gözetleniyor
Çorum'da ormanlar 9 kulede gözetleniyor
Çorum'da ormanlar 9 kulede gözetleniyor
Çorum'da ormanlar 9 kulede gözetleniyor
Çorum'da ormanlar 9 kulede gözetleniyor
Çorum'da ormanlar 9 kulede gözetleniyor
Çorum'da ormanlar 9 kulede gözetleniyor
Çorum'da ormanlar 9 kulede gözetleniyor
Çorum'da ormanlar 9 kulede gözetleniyor
Çorum'da ormanlar 9 kulede gözetleniyor
Çorum'da ormanlar 9 kulede gözetleniyor
Çorum'da ormanlar 9 kulede gözetleniyor
Çorum'da ormanlar 9 kulede gözetleniyor
Çorum'da ormanlar 9 kulede gözetleniyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar

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