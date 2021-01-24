Çorum'da 9 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı
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Çorum'da 9 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı

24.01.2021 11:55 | Son Güncelleme: 24.01.2021 11:58
Çorum'da 9 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı

Çorum Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılan kişi sayısının 9 bini geçtiğini bildirdi.

Çorum Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılan kişi sayısının 9 bini geçtiğini bildirdi.

Sobacı, yaptığı yazılı açıklamada sağlık çalışanları, ilk aşamada sağlık personeli, huzurevleri ile bakım evlerinde kalan vatandaşlarla bu vatandaşların bakımında görev alan personelin aşılarının yapıldığını belirtti.

Daha sonra 90 ve 85 yaş üstü vatandaşların aşılama programını başlattıklarını ifade eden Sobacı, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar yaklaşık 1750 kişinin aşıları evlerinde yapılmış, hafta sonları dahil mobil ekiplerimizce aşılama faaliyetleri devam etmektedir. İlimizde toplam aşı olan kişi sayısı 9 binin üzerine çıkmıştır. Aşı sırası geldikçe, aşı olmak isteyen vatandaşlarımızın MHRS veya Alo 182'yi arayarak randevu almaları gerekmektedir. 85 yaş üstü kişilerden evlerinde aşı olmak isteyenler randevu alırken İl Sağlık Müdürlüğü Mobil Aşı Birimlerinden randevu oluşturmaları gerekmektedir. Herhangi bir sağlık kuruluşuna giderek aşı yaptırmak isteyenler ise aynı şekilde hastanelerden veya aile hekimlerinden randevu alarak aşılarını yaptırabileceklerdir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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