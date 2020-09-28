Polis ve jandarma zehir tacirleri ve kaçakçılara göz açtırmadı

Çorum'da İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü kaçakçılar ile zehir tacirlerine göz açtırmıyor.

Çorum'da İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü kaçakçılar ile zehir tacirlerine göz açtırmıyor.

2020 yılında düzenlenen seri operasyonlarda suç ve suçlularla etkin bir mücadele yürüten güvenlik güçleri operasyonlarda binlerce litre kaçak içkinin yanı sıra gümrük kaçağı sigara ve uyuşturucu madde ile çok sayıda silah ele geçirdi.

Çorum Valiliğinden yapılan açıklama da yılbaşından bugüne kadar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışma ve düzenlenen operasyonlarda 31 bin 402 litre kaçak şarap, 958 litre kaçak rakı, 217 kilo anason, 271 paket sigara, 610 kök kenevir, 60 adet ekstasy, 246 adet sentetik hap, 4 kilo 193 gram kubar esrar, 6 adet dedektör, 3 adet jeneratör, 2 adet tabanca, 184 adet tabanca fişeği, 3 adet tabanca şarjörü, ile 52 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda ise, bin 217 paket kaçak sigara, 762 bin 150 kilo kaçak tütün, 670 bin 600 adet boş makaron, 61 bin 620 adet dolu makaron, 687 bin 52 litre kaçak içki, 620 litre kaçak içki yapımında kullanılan madde, 45 litre içki kiti, 453 şişe içki, 14 bin 847 adet cinsel içerikli hap, 259 adet tarihi eser, 9 bin 446 adet bandrol, 1 adet baskı makinesi, 14 bin 500 adet sigara kutusu, 2 adet gümrük kaçağı araç, 2 adet alkol ölçüm cihazı, 1 adet havalı tabanca, 250 adet faturasız çakmak, 1 adet telsiz, 29 adet tabanca, 28 adet şarjör, 30 adet tüfek, 424 adet tabanca fişeği, 473 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kesici delici alet, 1 adet muşta, 5 adet çek ve senet, 3 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet sahte sürücü belgesi, 1 adet sahte çek, 16 bin 300 kg esrar maddesi, 2 bin 607 adet sentetik ecza, 574 adet ekstasy hap, 602 kök Hint keneviri bitkisi, 32,38 gram eroin maddesi, 13,65 gram skunk maddesi, 53,67 gram metamfetamin maddesi, bin 398 gram sentetik kannobinoid(bonzai), 58 adet mermi ele geçirildi.

Açıklama da, polis ve jandarma ekiplerinin kaçakçılarla etkin mücadelesinin devam ettiği belirtildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kemal Ceylan