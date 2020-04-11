Çorum'da 7 bankaya para cezası Çorum'da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararlarına uymadıkları gerekçesiyle 7 bankaya toplamda 22 bin 350 lira para cezası uygulandı.

Çorum'da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararlarına uymadıkları gerekçesiyle 7 bankaya toplamda 22 bin 350 lira para cezası uygulandı.

Çorum Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklama da, "31.03.2020 tarihli ve 2020/15 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararlarına uymadıkları için, ilimizde faaliyet gösteren 7 (yedi) bankaya, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddesi gereği toplamda 22 bin 350 TL idari para cezası uygulanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Söz konusu tarihte İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararda şu maddelere yer verilmişti.

"PTT ve banka şubelerine, oluşabilecek kalabalığın önlenmesi, sosyal mesafelenmenin sağlanabilmesi için mesai saatlerinin artırılmasının tavsiye edilmesine, PTT ve banka şubelerinde bekleyen kalabalığın önlenmesi, kişilerin yakın temas halinde olmamaları için, bankacılık hizmetleri konusunda vatandaşların öncelikli olarak internet ve mobil bankacılık uygulamalarına yönlendirilmesine, ancak şubelere zorunlu olarak gelmesi gereken vatandaşlarımız için de sosyal mesafelenmenin sağlanabilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alınmasına, PTT ve banka şubeleri ile bankamatik önlerinde kalabalığın yoğun olduğu 12: 00 – 15: 00 saatleri arasında, sosyal mesafelenmenin sağlanabilmesi, bu konuda alışkanlık kazandırılması amacıyla kolluk birimleri tarafından sesli yayın araçları ile anonslar yapmak suretiyle gerekli uyarı ve bilgilendirmenin yapılmasına, PTT ve bankalar tarafından; kendilerine ait tüm bankamatiklerde; bankamatik işlemlerinin öncesinde ve sonrasında, para çekme ve yatırma işlemlerinden sonra mutlaka el dezenfektanı kullanılması, bankamatik işlemleri esnasında tek seferlik kullan at eldivenlerinin kullanılması gerektiğini belirten herkes tarafından okunabilecek boyutlarda yazılı ve görsel içerikli bilgilendirme levhalarının asılmasına, şehir estetiğine de uygun olacak şekilde sabit el dezenfektanlarının ve tek kullanımlık şeffaf eldivenlerin konulmasına, düzenli olarak malzeme kontrolleri yapılarak, vatandaşlar tarafından sürekli kullanılabilir olmasının sağlanmasına, PTT ve banka şubelerinin içerisinde müşterilerinin ve banka çalışanlarının sağlığının korunması amacıyla, çalışanlarının ve gelen kişilerin ateş ölçümlerinin yapılmasına, ateşi 37,5°C nin üzerinde olanların işe başlatılmadan ve şubeye alınmadan en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesine, şubelerde sosyal mesafelenmenin korunması dahil PTT ve banka şubelerinin giriş kapısı, deskler ve müracaat işlem birimlerinin sıklıkla dezenfekte edilmesine, şubelerde tüm hijyen ve dezenfeksiyon tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir." - ÇORUM

Kaynak: İHA