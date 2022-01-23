Çorum'da 670 köy yolu kardan kapalı - Haberler
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Çorum'da 670 köy yolu kardan kapalı

Çorum'da 670 köy yolu kardan kapalı
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Haberler | Güncel

ÇORUM'da yoğun kar yağışı nedeniyle 670 köy yolu ulaşıma kapandı.

ÇORUM'da yoğun kar yağışı nedeniyle 670 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte yoğun kar yağışı ve tipi, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. 2 gündür aralıksız süren yağışla cadde ve sokaklar ile park halindeki araçlar beyaza büründü. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaşırken, 670 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, iş makineleri eşliğinde kapalı yollar, açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışı sonrası sokaklar da çocuklarla doldu. Karı eğlenceye çeviren çocuklar hem kar topu oynadı hem de kızakla kayarak keyifli anlar yaşadı.


Çorum'da 670 köy yolu kardan kapalı

Çorum'da 670 köy yolu kardan kapalı

Çorum'da 670 köy yolu kardan kapalı

Çorum'da 670 köy yolu kardan kapalı

Çorum'da 670 köy yolu kardan kapalı

Çorum'da 670 köy yolu kardan kapalı

Çorum'da 670 köy yolu kardan kapalı

Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Son Dakika Haberleri

kar, Güncel, Haber

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