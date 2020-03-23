Çorum'da 65 yaş ve üzeri kişileri polis evlerine taşıdı Çorum'da 65 yaş ve üzeri kişileri polis evlerine taşıdı ÇORUM'da polis ekipleri cadde ve sokaklarda dolaşan 65 yaş ve üzeri kişileri alarak evlerine bıraktı.

Çorum'da 65 yaş ve üzeri kişileri polis evlerine taşıdı ÇORUM'da polis ekipleri cadde ve sokaklarda dolaşan 65 yaş ve üzeri kişileri alarak evlerine bıraktı. İçişleri Bakanlığı'nca 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olanların, ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırılmasının ardından polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Çorum'da yasağa uymayanlar için 155 polis hattına ihbarlar yapıldı. Polis ekipleri cadde ve sokaklarda dolaşan 65 yaş ve üzeri kişileri alarak, evlerine bıraktı.

Buharaevler Mahallesinde su faturasını ödemek için evden çıkan yaşlı bir kişi ise evine dönmek için binmek istediği halk otobüsüne alınmadı. Yaşlı adam polis otolarına otostop çekti. Başka yaşlı kişileri evlerine götüren polis araçları duramazken, ihbarla gelen başka bir ekip otosuna alınan kişi evine götürüldü.

Kaynak: DHA