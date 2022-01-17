Çorum'da 60 öğretmene proje hazırlama eğitimi verildi
Çorum'da farklı okullardan 60 öğretmen Avrupa Birliği (AB) hibe programları için proje hazırlama eğitimi aldı.
ÇORUM (AA) - Çorum'da farklı okullardan 60 öğretmen Avrupa Birliği (AB) hibe programları için proje hazırlama eğitimi aldı.
Almanya merkezli özel eğitim kurumu Sherlock Edu UG'nin Türkiye temsilciliğince Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi'nde kentteki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğretmenler için Erasmus+122 SCH proje yazımı eğitimi yapıldı.
Çorum'daki okulların AB hibelerinden daha fazla yararlanmasına katkı sunmak amacıyla düzenlenen eğitimde öğretmenlere proje hazırlanırken dikkat edilmesi gereken teknik detaylar hakkında bilgi verildi.
Ücretsiz verilen eğitimde Sherlock Edu UG'nin Türkiye temsilciliğinden uzmanlar, bilgi ve birikimlerini öğretmenlerle paylaştı.
Eğitimin ardından öğretmenlere katılım belgesi verildi.