Çorum'da 60 metre telefon hattı kablosu çalan 2 zanlı yakalandı
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Çorum'da 60 metre telefon hattı kablosu çalan 2 zanlı yakalandı

Çorum'da 60 metre telefon hattı kablosu çalan 2 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum'un Alaca ilçesinde 60 metre kablo çaldığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Çorum'un Alaca ilçesinde 60 metre kablo çaldığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı olaylarını aydınlatmaya yönelik çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri, Alaca ilçesine bağlı İbrahim köyü Değirmenönü mevkisinde devriye görevi sırasında 2 kişiyi, yakılmış halde 60 metre telefon hattı kablosuyla birlikte yakaladı.

Zanlılara ait araç ve olayda kullandıkları belirlenen çeşitli aletlere el konuldu.

Zanlılar, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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