Çorum'da 6 Bin 670 Öğrenci Sinemayla Tanıştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen Bir Milyon Öğrenci Sinema ile Buluşuyor Projesi kapsamında Çorum'da 6 bin 670 öğrenci sinemaya götürüldü.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Kültür, Sanat ve Eğitim İşbirliği Protokolü çerçevesinde yürütülen Bir Milyon Öğrenci Sinema ile Buluşuyor Projesi ile Çorum'daki sinema salonlarında ortaokul öğrencilerine ücretsiz film seyretme olanağı sağlandı.



Sinemada film izleme imkanı bulamayan öğrencilerin beyaz perdeyle buluşması hedeflenen proje kapsamında, Çorum'da da her hafta 741 öğrenci sinemaya götürüldü. Kentte 23 Ekim-22 Aralık tarihlerinde uygulanan projede, il genelinde 6 bin 670 öğrenci sinemayla tanıştı.