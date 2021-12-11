Çorum'da 590 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi - Haberler
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Çorum'da 590 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

Çorum'da 590 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi
AA / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum'da bir otomobilde 590 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu.

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir otomobilde 590 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara taşıdığı tespit edilen zanlıya ait otomobili Osmancık ilçe merkezinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada 590 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi, araç sahibi gözaltına alındı.

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AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri

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