Çorum'da 59 bin 136 aileye 44 milyon liradan fazla sosyal destek yardımı yapıldı Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında 59 bin 136 aileye 44 milyon liranın üzerinde sosyal destek yardımı yapıldığı bildirildi.

Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında 59 bin 136 aileye 44 milyon liranın üzerinde sosyal destek yardımı yapıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dünyayı saran ve birçok ülkede ölümlerin meydana geldiği salgın dolayısıyla ekonomik hayatın büyük oranda yavaşlaması ve üretimin azalması nedeniyle ihtiyaçların arttığı belirtildi.

Türkiye'de görülen ilk vakanın ardından alınan tedbirler nedeniyle maddi açıdan zor duruma düşmüş vatandaşlara, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nce sosyal destek programları oluşturulduğu ve karşılıksız yardımlar yapıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Millet olarak inancımız gereği 'komşusu açken tok yatan bizden değildir' anlayışıyla bu sıkıntılı günleri geride bırakmak için devletimizle birlikte gönüllü kuruluşlarımız, hayırsever vatandaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, hamiyetperver milletimizin her bir ferdi elinden gelen gayreti göstererek yardımlarına devam etmektedir. Bu manada Kovid-19 salgını süresince ilimiz ve ilçelerimiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı başkanlıklarının koordinesinde çeşitli ayni ve nakdi yardımlar yapılmıştır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesinden 39 bin 458 haneye 39 milyon 458 bin lira, vakıf öz kaynaklı olarak 19 bin 678 haneye 5 milyon 308 bin 580 lira olmak üzere toplam 59 bin 136 haneye 44 milyon 766 bin 580 lira pandemi sosyal destek yardımı yapılmıştır."

Açıklamada, sivil toplum kuruluşları, Türk Kızılay ve hayırseverler tarafından 25 bin paket ayni yardım yapıldığı, ayrıca 17 hayırsever tarafından bağışlanan 260 bin lira ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının aşevinde düzenli olarak ramazan ayı boyunca 1500 kişiye her gün dört çeşit sıcak yemek dağıtıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA