Çorum'da 576 litre kaçak içki ele geçirildi - Haberler
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Çorum'da 576 litre kaçak içki ele geçirildi

Çorum'da 576 litre kaçak içki ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'da bir iş yerinin deposuna polisin düzenlediği operasyonda 576 litre sahte içki ele geçirildi.

ÇORUM (İHA) - Çorum'da bir iş yerinin deposuna polisin düzenlediği operasyonda 576 litre sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Çorum Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kaçak ve sahte içki üretimi ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir iş yerine ait depoda sahte içki üretildiği tespit edildi. Alınan bilgi üzerine ekipler tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda sahte 544 litre şarap, 33 litre rakı ile distile alkollü içki yapımında kullanılan damıtma düzeneği, anason, gliserin, alkolmetre ve damıtma tüpü ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ÇORUM

Çorum'da 576 litre kaçak içki ele geçirildi

Çorum'da 576 litre kaçak içki ele geçirildi

Çorum'da 576 litre kaçak içki ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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