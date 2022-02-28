Çorum'da 555 litre kaçak alkol ele geçirildi

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde polis ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada 420 litresi etil olmak üzere 555 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Amasya Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Amirliği ile koordineli olarak yaptıkları sahte içki soruşturması kapsamında takip edilen bir araç, Osmancık ilçe merkezinde durdurulmaya çalışıldı. "Dur" ikazına uymayan araç sürücüsü kaçmaya başladı. Araçtan bidonların atıldığı gören polis ekipleri bir süre kovaladıkları aracı durdu. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alınırken, şahısların evlerinde yapılan arama da 420 litre etil alkol, 135 litre ise sahte şarap ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem yapılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa