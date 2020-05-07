Çorum'da 500 bin 600 makaron ele geçirildi
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Çorum'da 500 bin 600 makaron ele geçirildi

Çorum'da 500 bin 600 makaron ele geçirildi
07.05.2020 14:33 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:34

Çorum polisi tarafından düzenlenen operasyonda kaçak sigara kullanılan 500 bin 600 makaron ele geçirildi.

Çorum polisi tarafından düzenlenen operasyonda kaçak sigara kullanılan 500 bin 600 makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinde 2 şahsın iş yeri depolarında ve araçlarında el yapımı kaçak tütün ve kaçak sigara bulunduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şüphelilere ait adreslerde ve araçlarda yapan KOM ekipleri 535 bin 600 adet çeşitli markalarda içi boş makaron, 316 kilogram çeşitli markalarda sarma sigaralık kıyılmış tütün, 17 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiye 5607 SKM kapsamında adli işlem yapıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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