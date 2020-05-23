Çorum'da 45 büyük ve küçükbaş hayvan donarak telef oldu
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Çorum'da 45 büyük ve küçükbaş hayvan donarak telef oldu

ÇORUM'da kar yağışı ve tipinin etkili olduğu yüksek kesimlerdeki yaylalarda, 45 büyük ve küçükbaş hayvan, donarak telef oldu.

Çorum'da 45 büyük ve küçükbaş hayvan donarak telef oldu
23.05.2020 14:09 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:13

ÇORUM'da kar yağışı ve tipinin etkili olduğu yüksek kesimlerdeki yaylalarda, 45 büyük ve küçükbaş hayvan, donarak telef oldu.

Çorum'da dün gece etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Soğuk hava nedeniyle Laçin ilçesine bağlı Gözübüyük ve Yeşildere köyleri arasında kalan Katıklıeşme ile Narların Yurdu Yaylaları'nda otlayan 45 büyük ve küçükbaş hayvan donarak, telef oldu.Yeşildere Köyü Muhtarı Ali Okçu, yaylalarda yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğunu belirterek "Ani bastıran kar ve tipi nedeniyle yaylalarımızda 45 büyük ve küçükbaş hayvan telef oldu" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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