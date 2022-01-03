Çorum'da 43 ayrı operasyonda binlerce litre kaçak ve sahte alkol ele geçirildi

ÇORUM (İHA) - ÇORUM (İHA) – Çorum'da 2021 yılı içerisinde düzenlenen 43 ayrı operasyonda, 51 bin 873 litre kaçak alkollü içki, 152 adet kaçak/sahte bandrollü alkollü içki ve 80 litre etil alkol ele geçirildi.

Çorum'da halk sağlığını tehdit eden ve ölümlere neden olan kaçak/sahte alkollü içki üretimi ve satışı ile mücadele kapsamında, 2021 yılı içerisinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde düzenlenen 43 ayrı operasyonda, 51 bin 873 litre kaçak alkollü içki, 152 adet kaçak/sahte bandrollü alkollü içki, 170 adet boş içki şişesi, kaçak alkollü içki yapımında kullanılan 98 kilogram anason, 80 litre etil alkol, 10 adet damıtma sistemi ve 2 adet viski kiti ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonlarda olaylarla ilgili olarak 54 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilirken, 1 şüpheli şahıs tutuklandı, 19 şahıs savcılıktan, 5 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheli şahıslar ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından, kaçak/sahte alkollü içki üretimi ve satışı ile mücadele faaliyetleri aralıksız devam ettiği kaydedildi. - ÇORUM