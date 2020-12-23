Çorum'da 41 öğrenciye tablet desteği
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Çorum'da 41 öğrenciye tablet desteği

23.12.2020 16:25 | Son Güncelleme: 23.12.2020 16:28
Çorum'da 41 öğrenciye tablet desteği

Çorum'da Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Çorum Şubesince 30, Alaca İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerince de 11 öğrenciye tablet verildi.

Çorum'da Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Çorum Şubesince 30, Alaca İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerince de 11 öğrenciye tablet verildi.

Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi, uzaktan eğitim kapsamında Kerebigazi İmam Hatip Ortaokulundan EBA'ya erişim sağlayamadığı tespit edilen 30 öğrenciye tablet hediye etti.

İl Müftüsü ve TDV Çorum Şube Başkanı Muharrem Biçer, Kerebigazi İmam Hatip Ortaokulundaki tablet dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, tabletlerin hayırsever vatandaşların katkılarıyla temin edildiğini söyledi.

Gençlerin eğitimlerine katkı sunmak için tablet dağıttıklarını belirten Biçer, "Sizlerden ricamız hayırsever vatandaşlarımız için dua etmeniz ve derslerinize iyi çalışmanızdır. Pandemi döneminden bir an önce kurtularak eski günlerimize dönebilmemizi Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah sizler de en kısa sürede okullarınıza kavuşabilirsiniz." dedi.

Alaca İmam Hatip Ortaokulundan yapılan açıklamaya göre de Çorum İnşirah Yardım Derneği, Eğitim Bir-Sen Çorum Şube Başkanlığı ile Mersin Mezitli Final Okulları'nın da desteğiyle temin edilen 11 tablet, öğrencilere teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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