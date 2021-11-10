Çorum'da 400 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi - Haberler
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Çorum'da 400 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

AA / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel
Çorum'da 400 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

Çorum'da bir otomobilde 400 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu.

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir otomobilde 400 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara satışı yaptığı tespit edilen bir zanlıya ait otomobili kent merkezinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada 400 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Araç sahibi gözaltına alındı.

AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri
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