Çorum'da 40 metrelik kayalıktan düşen çoban hayatını kaybetti
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Çorum'da 40 metrelik kayalıktan düşen çoban hayatını kaybetti

31.01.2021 04:28 | Son Güncelleme: 31.01.2021 04:41
Çorum'da 40 metrelik kayalıktan düşen çoban hayatını kaybetti

ÇORUM'un Alaca ilçesinde 40 metrelik yükseklikteki kayalıklardan düşen çoban yaşamını yitirdi.

ÇORUM'un Alaca ilçesinde 40 metrelik yükseklikteki kayalıklardan düşen çoban yaşamını yitirdi.

Olay, dün Alaca İlçesi Kuzkışla Köyü'ndeki Kayalık mevkiinde yaşandı. Bölgede çobanlık yaptığı öğrenilen Orhan Yağmur, kayalık alanda dengesini kaybederek 40 metre yükseklikten düştü. Köylülerin ihbarı ile bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Yağmur'un hayatını kaybettiği belirlendi. AFAD ekipleri, Yağmur'un cansız bedeninin uçurumdan çıkarmak için çalışma başlattı. Sarp kayalıkların bulunduğu alanda 5 saat süren kurtarma çalışmaları sonucu Yağmur'un cansız bedeni uçurumdan çıkartıldı. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Yağmur'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Çorum'da 40 metrelik kayalıktan düşen çoban hayatını kaybetti
Çorum'da 40 metrelik kayalıktan düşen çoban hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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