Çorum'da 4'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü
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Çorum'da 4'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü

07.02.2021 16:19 | Son Güncelleme: 07.02.2021 16:23
Çorum'da 4'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü

ÇORUM'da 5 katlı binanın 4'üncü kat penceresinden düşen Nejla Akmaz (57), kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti.

ÇORUM'da 5 katlı binanın 4'üncü kat penceresinden düşen Nejla Akmaz (57), kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.30 sularında  Bahçelievler Mahallesi Bahçelievler 4'üncü Sokak'ta bulunan Çelik Apartma'ında meydana geldi. Nejla Akmaz, 5 katlı apartmanın 4'üncü kat penceresinden bilinmeyen nedenle düştü. Akmaz'ın düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Akmaz,  kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, Akmaz'ın ölümüyle ilgili inceleme başlattı.


Çorum'da 4'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü
Çorum'da 4'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü
Çorum'da 4'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü
Çorum'da 4'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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