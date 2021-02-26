Çorum'da 4 kişinin KYK yurdundaki karantinası sürüyor
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Çorum'da 4 kişinin KYK yurdundaki karantinası sürüyor

26.02.2021 12:39 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:43
Çorum'da 4 kişinin KYK yurdundaki karantinası sürüyor

Çorum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 4 kişinin Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantinasının sürdüğü bildirildi.

Çorum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 4 kişinin Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantinasının sürdüğü bildirildi.

Vali Mustafa Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, temaslı veya Kovid-19 test sonucu pozitif olduğu için evlerinde karantinada kalmaları gereken kişilerin kontrol edildiğini anımsattı.

Çiftçi, bu kuralla aykırı davrananların KYK yurtlarında karantinaya alındığını, söz konusu kişilerden günlük masrafların tahsil edildiğini vurguladı.

Bu kişiler hakkında 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanıp suç duyurusunda bulunulduğunu aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"4 kişinin yurtta karantinası devam etmektedir. Mahalle denetim ekiplerince 13 bin 541 iş yeri ve kişi gerek gelen ihbarlar neticesinde gerekse resen denetlenmiş, gerekli uyarılar yapılmış ve izolasyon kurallarına uymadığı tespit edilen 3 kişi hakkında hazırlanan tutanak İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderilmiştir. Ayrıca maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 105 iş yeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısı yapılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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