Çorum'da 4 hayvanı telef ettiği iddia edilen 'aslan' arandı
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Çorum'da 4 hayvanı telef ettiği iddia edilen 'aslan' arandı

Çorum'da 4 hayvanı telef ettiği iddia edilen 'aslan' arandıÇORUM'da merada otlayan 4 büyükbaş hayvan, yabani hayvan tarafından telef edildi.

10.06.2020 16:34 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:49

Çorum'da 4 hayvanı telef ettiği iddia edilen 'aslan' arandı

ÇORUM'da merada otlayan 4 büyükbaş hayvan, yabani hayvan tarafından telef edildi. Yabani hayvanın aslan olduğu iddiası üzerine araştırma başlatıldı.

Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyünde merada otlayan 4 büyükbaş hayvan, yabani hayvan saldırısında telef oldu. Sürünün Afganistan uyruklu çobanı saldıran hayvanın 'aslan' olduğunu iddia etti. Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri köy ve yakındaki fotokapanları incelemeye aldı, araziyi drone ile havadan taradı. Ancak, herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Aşağı Emirhalil Köyü Muhtarı Hasan Durak, "4 büyükbaş hayvanımızı parçalanmış halde bulduk. Çobanımız cep telefonu ile aslan görüp çekmiş, hatta dişi olduğunu biliyoruz, yavruları da yanındaymış, hal böyle olunca demek ki bizim bölgede erkek aslan da var. İneklerimizi onların parçaladığını düşünüyoruz. Köylüler arazilerine korkup gidemedikleri oluyor" dedi.

'BÖLGEDE ASLAN OLMA İHTİMALİ SÖZ KONUSU OLAMAZ'

Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler, bölgede aslan olma ihtimalinin bulunmadığının belirterek "Bu bölgede binlerce yıl önce aslanların olduğu biliniyor ama günümüzde böyle bir ihtimal söz konusu olamaz. Bazen hayvanat bahçelerinden aslanların kaçma durumu oluyor ancak yaptığımız araştırmaya göre böyle bir durum da söz konusu değil. Biz, iddia üzerine bölgede inceleme yaparak drone ile görüntüler aldık. Her ihtimale karşı bölgeye fotokapanlar yerleştirdik. Eğer bölgede aslan ve benzer bir hayvan varsa fotokapanlarca tespit edilir. Aslan olabileceği yönünde herhangi bir beklentimiz yok. Çünkü olsaydı çoktan tespit edilirdi" dedi.

Büyükbaş hayvanların çakal ya da başka bir vahşi hayvanın saldırısı sonucu telef olabileceğine dikkat çeken Gözler, "Bölgede birkaç çakalın yaşadığı biliniyor. Aslan gördüğünü iddia eden kişi, bize ayak izlerini göstereceğini söyledi ama bölgedeki arazide herhangi bir ize rastlamadık. Söz konusu bölgede, sazlık ve geniş bir araziden oluşuyor." diye konuştu.

Çorum'da 4 hayvanı telef ettiği iddia edilen 'aslan' arandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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