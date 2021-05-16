Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı
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Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 4.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem anı güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 4.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem anı güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Çorum'da saat 02.06'da merkezi Sungurlu ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 13.94 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Sungurlu'nun yanı sıra Alaca, Uğurludağ, İskilip, Bayat ilçeleri ile Çorum merkezde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Depremin yaşandığı an ise güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde ağaçların sallanması, depremin ardından araçların sinyallerinin yanması ve çevrede bulunan köpeklerin yoğun şekilde havlamaları yer alıyor. - ÇORUM

Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı
Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı
Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı
Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı
Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı
Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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