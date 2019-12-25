Çorum'da 4 bin 830 litre sahte içki ele geçirildi

25.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:50

Çorum'da, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek istenen 4 bin 830 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşan yılbaşı kutlamaları öncesi halk sağlığını tehdit eden ve ölümlere neden olan sahte içki kullanımının önlenmesi için çalışma yaptı.

Bu kapsamda ekiplerce, merkeze bağlı Salur köyünde E.T'nin çiftlik evine düzenlenen operasyonda, 4 bin 830 litre sahte içki ve alkol yapımında kullanılan damıtma sistemi ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.T. hakkında "Kaçakçılık Kanununa muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA