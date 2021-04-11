Çorum'da 4.2 büyüklüğünde korkutan deprem
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Çorum'da 4.2 büyüklüğünde korkutan deprem

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çorum'da 4.2 büyüklüğünde korkutan deprem Çorum'un Dodurga ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Çorum'da 4.2 büyüklüğünde korkutan deprem

ÇORUM - Çorum'un Dodurga ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'dan alınan verilere göre, Dodurga ilçesine bağlı Berkköy'de 17.06'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, bazı çevre ilçelerde de hissedildi. Deprem sonrasında bazı vatandaşların panikle sokağa çıktığı görüldü. Dışarıda bekleyen vatandaşlar bir süre sonra yeniden evlerine girdi.

Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Ekipler araştırmalarını sürdürüyor.

Çorum'da 4.2 büyüklüğünde korkutan deprem
Çorum'da 4.2 büyüklüğünde korkutan deprem
Çorum'da 4.2 büyüklüğünde korkutan deprem
Çorum'da 4.2 büyüklüğünde korkutan deprem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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