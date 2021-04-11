Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem (3)
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Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem (3)

Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR - Haberler | Güncel
Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem (3)

OLUMSUZLUĞA RASTLANMADIÇorum'un Dodurga ilçesindeki Berk köyünde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası yetkili kurumlar, sahada çalışmalarını tamamladı.

Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem

OLUMSUZLUĞA RASTLANMADI

Çorum'un Dodurga ilçesindeki Berk köyünde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası yetkili kurumlar, sahada çalışmalarını tamamladı. Depremin hemen ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmalarında bölgede yıkılmış ya da hasarlı binalara rastlanmadığı belirtildi.

 


Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem (3)
Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem (3)
Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem (3)
Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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