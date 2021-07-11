Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Çorum'un Sungurlu ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, saat 00.53'te merkez üssü Sungurlu ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 12,39 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan