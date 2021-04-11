Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem (2)

Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR - Haberler | Güncel
Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem (2)

VALİ ÇİFTÇİ: OLUMSUZ DURUM YOKÇorum Valisi Mustafa Çiftçi, Dodurga ilçesindeki Berk köyünde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamda, olumsuz bir durumun olmadığını duyurdu.

Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Erdoğan'ın talimatıyla çiftçinin elinde kalan patates, soğan ve çeltik satın alınarak vatandaşa dağıtılacak
Erdoğan'ın talimatıyla çiftçinin elinde kalan patates, soğan ve çeltik satın alınarak vatandaşa dağıtılacak

VALİ ÇİFTÇİ: OLUMSUZ DURUM YOK

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Dodurga ilçesindeki Berk köyünde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamda, olumsuz bir durumun olmadığını duyurdu. Vali Çifti, "Gerek jandarma gerekse AFAD ekiplerimizi  bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmadı. Ekiplerimiz yine de arazideler. Berk köyünde de her hangi bir olumsuzluk yok" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mario Draghi Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Hadise Canan Ergüder Murat Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Diego Ryan Babel Necip Uysal Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 18:56:41. #1.16#
title