Çorum'da 4,1 büyüklüğünde deprem

ÇORUM (AA) - Çorum'un Bayat ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.28'de merkez üssü Çorum'un Bayat ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 7,06 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AA / Harun Kutbe - Son Dakika Haberleri

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