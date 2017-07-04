Çorum'da 38 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Verildi

ÇORUM'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Çorum merkez ve ilçelerinde, örgütün şifreli haberleşme programı 'Bylock'u kullandıkları öne sürülen 38 kişi hakkında gözaltı ve arama kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı. Şu ana kadar 10 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. - Çorum