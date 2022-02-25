Çorum'da 361 adet tarihi obje ele geçirildi - Haberler

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Çorum'da 361 adet tarihi obje ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı, Yusuf Çınar - Güncel
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Çorum'da 361 adet tarihi obje ele geçirildi

ÇORUM'da düzenlenen operasyonda erken Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 361 adet tarihi obje ele geçirildi.

ÇORUM'da düzenlenen operasyonda erken Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 361 adet tarihi obje ele geçirildi.

Çorum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 3 kişinin tarihi eser satışı yapacağı bilgisine ulaştı. Harekete geçen polis ekipleri, kişileri takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basan polis ekipleri bir otomobili durdurdu. Otomobil de yapılan aramada 361 adet tarihi eser niteliği taşıyan, çeşitli dönemlere ait objeler ele geçirildi. Müze Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan inceleme de eserlerin erken Bizans dönemine ait olduğu belirlenirken, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.


Çorum'da 361 adet tarihi obje ele geçirildi

Çorum'da 361 adet tarihi obje ele geçirildi

Çorum'da 361 adet tarihi obje ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Güncel

Kaçakçılık, Bizans, Polis, Çorum, Güncel, Haberler

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