Çorum'da 327 kilogram uyuşturucu madde yakılarak imha edildi
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Çorum'da 327 kilogram uyuşturucu madde yakılarak imha edildi

11.12.2020 16:11 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:11
Çorum'da 327 kilogram uyuşturucu madde yakılarak imha edildi

Çorum'da 327 kilogram uyuşturucu madde yakılarak imha edildi.

Çorum'da 327 kilogram uyuşturucu madde yakılarak imha edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyonlarda ele geçirilen 327 kilogram uyuşturucu madde, Vali Yardımcısı Recep Yüksel başkanlığında ilgili kurum temsilcilerinden oluşan heyet gözetiminde 4 metre derinlikteki çukurda imha edildi.

Vali Yardımcısı Yüksel, Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü civarındaki imha alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, operasyonlarda yakalanan uyuşturucu maddelerden işlemleri tamamlananların peyderpey imha edildiğini söyledi.

İnsanlara "Uyuşturucu maddeler nasıl yanıyorsa bunu kullanan insanlar da kendi hayatlarını, kendi sağlıklarını, ciğerlerini, paralarını yakmasınlar." mesajı vermek için basını davet ettiklerini belirten Yüksel, uyuşturucu maddeyi üreten, dağıtan, pazarlayan ve bilerek tüketenlerin yasa kapsamında suçlu olduğunu hatırlattı.

Devletin bütün kurumlarıyla uyuşturucuyla mücadele ettiğinin altını çizen Yüksel şunları kaydetti:

"Bugün burada 327 kilogram uyuşturucu madde imha ediyoruz. Polisimiz, jandarmamızla birlikte, hakim ve savcılarımız gereğini yapıyor. Biz toplum olarak da uyuşturucuyla mücadelede sonuna kadar gitmek durumundayız. Biz devlet olarak uygulamalarımızla, politikalarımızla, kurallarımızla, personelimizle insanlarımızı uyuşturucudan uzak tutmaya çalışıyoruz. Sonuna kadar da her türlü kurum ve kuruluşla uyuşturucunun karşısında olmaya devam ediyoruz. İnsanlarımız bundan uzak durmalı. Kendi sağlıklarını, paralarını, ailelerini yakmasınlar, burada yandığı gibi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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