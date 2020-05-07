Çorum'da 316 kilogram kaçak tütün ile 535 bin makaron ele geçirildi

Çorum'da 316 kilogram kaçak tütün ile 535 bin 600 boş makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çorum'da 316 kilogram kaçak tütün ile 535 bin 600 boş makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında kent merkezindeki bir depo ile araçta arama yaptı.

Aramada, poşetler içinde 316 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 535 bin 600 kaçak makaron ile 17 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA