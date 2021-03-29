Çorum'da 315 noktada 750 polisle "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması yapılacak
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Çorum'da 315 noktada 750 polisle "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması yapılacak

Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel
Çorum'da 315 noktada 750 polisle 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' uygulaması yapılacak

Çorum'da, İçişleri Bakanlığının "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" uygulaması kapsamında kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerinde kırmızı çizgi hazırlıkları başladı.

Çorum'da, İçişleri Bakanlığının "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" uygulaması kapsamında kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerinde kırmızı çizgi hazırlıkları başladı.

Yaya ve okul geçitleri öncesinde sürücülerin yer ve zemin işaretlemeleriyle bir kez daha uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak, bu alanlarda yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla başlayacak uygulama kapsamında ekipler, Gazi Caddesi'nde yaya geçitlerini yeniledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Ogün Evci, Trafik Denetleme Şube Müdürü Bünyamin Demir ve Komiser Yardımcısı Kazım Durmaz, İl Emniyet Müdürlüğünde basın toplantısı düzenleyerek, "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" projesi hakkında bilgi verdi.

Evci, 30 Mart'ta ülke genelinde 200 bin personelle "Yaya güvenliğinin bekçisiyiz" etkinliği yapılacağını söyledi.

"Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla düzenlenecek etkinlikte sürücülere geçiş önceliğinin yayalarda olduğunun hatırlatılacağını belirten Evci, 2018 yılından bu yana benzer etkinliklerin yapıldığını hatırlattı.

Demir de Çorum'da 135 okul önü ve 180 yaya geçidi olmak üzere 315 noktada 750 polisin katılımıyla uygulama yapılacağını aktardı.

Uygulamayla araçların yayalara yol vermesinin hedeflendiğini vurgulayan Demir, sürücü ve yayaların en az riskle ulaşımlarının sağlanması için tedbirleri almaya gayret ettiklerini dile getirdi.

Durmaz ise 2018'in yaya öncelikli yıl ilan edildiğini anımsatarak, "Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle yayaların yolun karşısına geçmek için gelen araçların hızlarını göz önünde bulundurma zorunluluğu kaldırıldı, yerine yaya geçidine yaklaşan sürücülerin yavaşlayıp ya da durup yayalara ilk geçiş hakkını vermesi zorunluluğu getirildi. Yarın yapılacak uygulamalarla sürücü ve yayalara bu kurallar hatırlatılacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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