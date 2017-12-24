Çorum'da 30 Köy Yolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

ÇORUM'un yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle 30 köy yolu trafiğe kapandı.



Çorum'da dün gece başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Etkili kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Ekipler grayderlerle yolların kapanmaması için çalışma yaptı. Çorum-Samsun Hasanzahir mevkii ile Çorum-Ankara Karayolu Hamdiköy mevkiinde kar yağışı ile buzlanma nedeniyle sürücüler zor durumda kaldı. Kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde bulunan 30 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.



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