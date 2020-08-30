Çorum'da 30 Ağustos kutlamaları
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Çorum'da 30 Ağustos kutlamaları

30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Çorum'da da çeşitli törenlerle kutlandı.

Çorum'da 30 Ağustos kutlamaları
30.08.2020 15:20 | Son Güncelleme: 30.08.2020 15:24

30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Çorum'da da çeşitli törenlerle kutlandı.

Kutlamalar kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Atatürk Anıtı'ndaki programın ardından Vali Mustafa Çiftçi ve protokol üyeleri Şehitliği ziyaret etti. Şehit mezarlarına çiçek bırakan protokol üyeleri dua etti.

Sungurlu ilçesinde de 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Atatürk meydanında tören düzenlendi.

İlçe Kaymakamı Fatih Görmüş, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Garnizon Komutanı Asteğmen İsmet Arı, Cumhuriyet Savcısı Hakan Dönmez, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldığı programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlarken törende günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı.

Tören, Şehitlik ziyaretinin ardından sona erdi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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