Çorum'da 3 camiden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

09.12.2019 14:56 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:56

Çorum'da 3 camiden bilgisayar ve bağış paralarını çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Kent merkezindeki Alaattin, Beytepe ve İneytullah camilerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Camiler ile çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen Asayiş Şubesi ekipleri, imamlara ait iki dizüstü bilgisayar ve bağış kutularından 200 lirayı çalan zanlının İbrahim K. olduğunu tespit etti.

Polis tarafından kent merkezinde yakalanan şüphelinin, emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının evinde ele geçirilen dizüstü bilgisayarlar imamlara teslim edildi.

Kaynak: AA