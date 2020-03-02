02.03.2020 16:06 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:09

Çorum'da, 3 bin kişi şehitler için yürüdü

ÇORUM'da valilik ve belediye ile Hitit Üniversitesi tarafından yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı askerlere destek yürüyüşü düzenlendi.

Yunus Emre Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'nda bir araya gelen yaklaşık 3 bin kişi ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda", "Herşey vatan için" "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz "sloganları attı. Kalabalık yürüyerek Çorum Şehitliği'ne geldi. Burada şehit askerlerin isimleri okunurken, kalabalık hep bir ağızdan "Burada" diyerek karşılık verdi.

Yürüyüşe Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, siyasi parti il başkanları, mesleki ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Program, şehitlikte dua edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: DHA

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