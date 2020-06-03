Çorum'da 3,9 büyüklüğünde deprem
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Çorum'da 3,9 büyüklüğünde deprem

Çorum'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çorum'da 3,9 büyüklüğünde deprem
03.06.2020 17:03 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:03

Çorum'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.11'de kent merkezinde 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 6,9 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Kent merkezinde hissedilen depremin ardından bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı.

Vali Mustafa Çiftçi, deprem nedeniyle şu ana kadar olumsuz bir durumun kendilerine ulaşmadığını söyledi.

AFAD Müdürü Elvan Kaya, depremin merkez üssünün Eskiekin ve Yaydiğin mevkileri olduğunu belirterek "Polis ve jandarma ekiplerimizle görüştük. Şu an için gerek onlara gerekse bizlere ulaşan bir olumsuzluk bulunmuyor." dedi.

Kent sakinlerinden Serbay Çetin, evde oturduğu sırada deprem olduğunu aktararak "Oturduğum sandalye sallanmaya başladı. İlk önce kazan dairesi patladı sandım. Sonra sallantı devam edince hemen dışarı attık kendimizi. En sonra 90'lı yıllarda Çorum'da böyle deprem olmuştu. Alışkın olmadığımızı için bayağı korktuk." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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