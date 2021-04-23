Çorum'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
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Çorum'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Çorum'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum'da İl Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığınca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kortej geçişi düzenlendi.

Çorum'da İl Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığınca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kortej geçişi düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü binasından hareket eden 25 araçlık konvoy, sirenler eşliğinde Gazi, Bahabey, Ata, Cemilbey İnönü, Osmancık, Doktor Sadık Ahmet, Bişkek, İlhan Gürel ve Eşref Hoca caddelerinden geçti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Bünyamin Demir, polis otosundan yaptığı anonsta, kolluk kuvvetleri olarak vatandaşların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladıklarını söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 101'inci yılını kutlayan Demir, "Geleceğimizin teminatı, sevgili çocuklarımız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından sizlere armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Çorum Emniyet Müdürlüğü ve Çorum jandarma Komutanlığı olarak en güzel dileklerimizle kutluyoruz. Haydi çocuklar, bu bayram sizlerin, bu bayram hepimizin. Coşkuyla balkonlarımızda kutlayalım. Geleceğimiz sizsiniz. " dedi.

Vatandaşlar ise balkonlarından alkış ve ıslık çalarak konvoyu selamladı.

-Tarihi Koyunbaba Köprüsü'nde havai fişek gösterisi

Osmancık ilçesinde de ilçe Emniyet Müdürlüğünce havai fişek gösterisi düzenlendi.

Osmancık İlçe Emniyet Müdürü Haluk Karslıoğlu, beraberinde polis çocuklarıyla tarihi Koyunbaba Köprüsü'nde gelerek gösteriyi izledi.

Polis çocukları gösteride Türk bayrağı sallarken, polis ekipleri de gösteriye sirenleriyle eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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