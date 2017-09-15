Çorum'da 23 Kilogram Esrara 1 Tutuklama

ÇORUM'da düzenlenen operasyonda evinde 23 kilogram esrar ele geçirilen N.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Bir ihbarı değerlendiren Çorum'un Dodurga İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 57 yaşındaki N.A.'nın kenevir ekimi ve esrar üretimi yaptığı bilgisine ulaştı. N.A.'yı takibe alan ekipler, şüphelinin evine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 23 kilogram kubar esrar ele edildi. Gözaltına alınan zanlı, ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi. - Çorum