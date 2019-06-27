Çorum'da 222 metruk ev yıkıldı

Çorum'da 222 metruk evin belediye tarafından yıkıldığı, 53'ünün de korunaklı hale getirildiği bildirildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, kent merkezindeki 348 metruk ev için belediye ve Emniyet Müdürlüğüne şikayet geldiğini belirtti.

Şikayetlerin ekiplerce tek tek değerlendirildiğini kaydeden Aşgın, "Değerlendirmeler sonucu 348 metruk evden 222'sinin yıkımı gerçekleştirildi. 53 evi de korunaklı hale getirdik. Vatandaşların can ve mal güvenliği sağlamak, tehlikeli ve kötü görüntüyü ortadan kaldırmak, yeni yollar açmak amacıyla metruk evlerde kamulaştırma ve yıkım çalışmaları yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Yıkımlarla metruk evlerin kötü niyetli kullanımının da önüne geçildiğinin altını çizen Aşgın, şunları kaydetti:

"Mahalle sakinlerinden belediyemize ve emniyet müdürlüğüne gelen şikayetler doğrultusunda bir komisyon oluşturuluyor. Her ay toplanan komisyon şikayetleri değerlendiriyor. Yıkım kararı alınan yerlere ekiplerimizi gerekli incelemeleri yapmaları için yönlendiriyoruz. Daha sonra mülk sahibiyle iletişime geçiyoruz. Çorum Belediyesi tarafından yıkılan bu metruk evlerin yıkılmadan önce mülk sahiplerinden onay alıyoruz. İzinsiz hiçbir evi yıkmıyoruz. Metruk evi olup yıktırmak isteyen vatandaşlarımız Fen İşleri Müdürlüğüne müracaat edebilir."

Kaynak: AA