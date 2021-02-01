Çorum'da 2020 yılında sigortalı sayısında artış yaşandı

Çorum'da 2020 yılında sigortalı sayısında artış yaşandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte Ocak 2020'de 68 bin 437 olan aktif SSK (4/A) sigortalı sayısı Ekim 2020'de 78 bin 399'a, 18 bin 786 olan aktif Bağkur (4/B) sigortalı sayısı 19 bin 209'ya yükselirken, 20 bin 170 olan aktif Emekli Sandığı (4/C) sigortalı sayısının 20 bin 133'e indiği belirtildi.

Aynı dönemde aktif çalışan ve emekli olan sigortalıların bakmakla yükümlü bulundukları sigortalı sayısının da 241 bin kişiye ulaştığı anlatılan açıklamada, ocak 2020'de 107 bin 399 olan toplam sigortalı sayısının Ekim 2020'de 117 bin 741'e yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan