Çorum'da 200 köy yolu ulaşıma kapandı
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Çorum'da 200 köy yolu ulaşıma kapandı

Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 200 köy yolu ulaşıma kapandı.

20.01.2020 16:40 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:45
Çorum'da 200 köy yolu ulaşıma kapandı

'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 200 köy yolu ulaşıma kapandı.


Sabahın erken saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Çorum Belediyesi tarafından kent merkezinde, Karayolları ve İl Özel idaresi ekipleri tarafından da ilçe, köy ve şehirlerarası yollarda karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.


Kar yağışı nedeniyle merkezde 67 olmak üzere il genelinde 200 köy yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, hafta sonuna kadar kar yağışının etkili olması beklenirken en düşük sıcaklığın eksi 9, en yüksek sıcaklığın ise 2 derece olması tahmin ediliyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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